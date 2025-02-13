Минобороны показало видеодоказательство атаки ВСУ на экспертов МАГАТЭ близ ЗАЭС

Министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля, подтверждающее удар Киева беспилотниками по автоколонне с экспертами МАГАТЭ с целью сорвать ротацию на Запорожской атомной станции (ЗАЭС). Кадры размещены в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кадры объективного контроля, подтверждающие удар Киева беспилотниками по автоколонне с экспертами МАГАТЭ с целью сорвать ротацию на ЗАЭС. Видео © Telegram / Минобороны России

«Срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны», — подчеркнули в МО РФ.

Там добавили, что военное ведомство РФ полностью выполнило свои обязательства по обеспечению безопасности и созданию «режима тишины» в районе проведения ротации.

Всего, согласно данным Минобороны, ВСУ нанесли 12 ударов по автоколонне рабочей группы. В результате машины получили повреждения.

Колонна машин прибыла к месту встречи в 8:45 мск и находилась в 2,4 км от места встречи с экспертами МАГАТЭ. Инженерная разведка проверила безопасность дороги и места встречи. В 10:05 мск колонна продолжила движение. В 9:30 мск ВСУ остановили украинскую колонну, заявив, что идёт обстрел места передачи экспертов.

Первый удар по российской колонне был нанесён из миномета в 10:20 мск, затем в 11:15 мск – ударным дроном. В 12:45 мск начался обстрел колонны: два миномётных и четыре артиллерийских удара. Через 10 минут было принято решение вернуть рабочую группу МО РФ. В 13:05 мск в Васильевке, в 44 км к югу от Запорожья, российская колонна подверглась атаке четырёх БПЛА.