Минобороны показало видеодоказательство атаки ВСУ на экспертов МАГАТЭ близ ЗАЭС
МО РФ показало видео, подтверждающее удары Киева по автоколонне МАГАТЭ
Министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля, подтверждающее удар Киева беспилотниками по автоколонне с экспертами МАГАТЭ с целью сорвать ротацию на Запорожской атомной станции (ЗАЭС). Кадры размещены в телеграм-канале оборонного ведомства.
Кадры объективного контроля, подтверждающие удар Киева беспилотниками по автоколонне с экспертами МАГАТЭ с целью сорвать ротацию на ЗАЭС. Видео © Telegram / Минобороны России
«Срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны», — подчеркнули в МО РФ.
Там добавили, что военное ведомство РФ полностью выполнило свои обязательства по обеспечению безопасности и созданию «режима тишины» в районе проведения ротации.
Всего, согласно данным Минобороны, ВСУ нанесли 12 ударов по автоколонне рабочей группы. В результате машины получили повреждения.
Колонна машин прибыла к месту встречи в 8:45 мск и находилась в 2,4 км от места встречи с экспертами МАГАТЭ. Инженерная разведка проверила безопасность дороги и места встречи. В 10:05 мск колонна продолжила движение. В 9:30 мск ВСУ остановили украинскую колонну, заявив, что идёт обстрел места передачи экспертов.
Первый удар по российской колонне был нанесён из миномета в 10:20 мск, затем в 11:15 мск – ударным дроном. В 12:45 мск начался обстрел колонны: два миномётных и четыре артиллерийских удара. Через 10 минут было принято решение вернуть рабочую группу МО РФ. В 13:05 мск в Васильевке, в 44 км к югу от Запорожья, российская колонна подверглась атаке четырёх БПЛА.
Напомним, ВСУ во второй раз сорвали ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля. Колонна с российскими военными и экспертами международной организации подверглась миномётному обстрелу и ударам беспилотников. Изначально смена экспертов должна была произойти 5 февраля, но этого не случилось из-за высоких рисков для военных и сотрудников агентства.
Telegram / Минобороны России