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Регион
12 февраля, 21:55

Гросси назвал недопустимым срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Запланированная ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС была вновь отменена из-за обострения военной ситуации в регионе, сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Глава МАГАТЭ счёл произошедшее недопустимым.

«Я глубоко сожалею о том, что сегодня была отменена тщательно подготовленная и согласованная ротация наших сотрудников, которые выполняют жизненно важную работу в очень сложных условиях, чтобы предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта. Совершенно недопустимо, что безопасность наших сотрудников подвергается такой опасности», — заявил Гросси.

Гендир добавил, что активно ведёт переговоры с обеими сторонами, чтобы обеспечить защиту экспертов и возобновить необходимые работы. Это необходимо, чтобы поддерживать постоянное присутствие специалистов МАГАТЭ на ядерном объекте, подытожил он.

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Боевики ВСУ во второй раз сорвали ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля. Колонна с российскими военнослужащими и экспертами организации подверглась миномётному обстрелу и ударам дронов. Изначально смена экспертов должна была произойти 5 февраля, но этого не случилось из-за высоких рисков для военных и сотрудников агентства.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Тимур Хингеев
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