Президент Чехии предложил неожиданный план по Украине

Разработка «плана Маршалла» для Украины, который будет предусматривать финансовую поддержку Киева после окончания конфликта, была бы отличной идеей. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мне кажется, что разработка плана для Украины, похожего на план Маршалла, была бы отличной идеей», — сказал чешский лидер.