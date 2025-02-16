Президент Чехии предложил неожиданный план по Украине
Президент Чехии Павел назвал «план Маршалла» отличной идеи для помощи Украине
Президент Чехии Петр Павел с Владимиром Зеленским. Фото © X / Пётр Павел
Разработка «плана Маршалла» для Украины, который будет предусматривать финансовую поддержку Киева после окончания конфликта, была бы отличной идеей. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мне кажется, что разработка плана для Украины, похожего на план Маршалла, была бы отличной идеей», — сказал чешский лидер.
«Планом Маршалла» называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, которая была предложения американским государственным секретарём США при Гарри Трумэне – Джорджем Маршаллом в 1947 году. «Программа восстановления Европы» на Западе считается одним из самых успешных проектов постконфликтного восстановления.
Тем временем стороны работают над урегулированием конфликта на Украине. 12 февраля президенты России и США провели первый разговор — лидеры 1,5 часа беседовали по телефону. Путин и Трамп решили незамедлительно начать переговоры по разрешению конфликта. От США в диалоге примут участие глава Госдепа Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Кремль тоже уже формирует группу для переговоров с США.