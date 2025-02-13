Кремль рассказал о формировании группы переговорщиков с США
Москва уже начала формировать группу для переговоров с США, в том числе для обсуждения ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля не уточнил, кто может возглавить группу, указав, что об этом сообщат после решений Владимира Путина.
Что же касается визита в Москву переговорщиков из США — пока об этом договорённостей нет, отметил Песков.
Напомним, что 12 февраля Путин и Трамп провели первый разговор — лидеры 1,5 часа беседовали по телефону и обсуждали Украину. Президенты решили незамедлительно начать переговоры по разрешению конфликта. Трамп сообщил, что от США в диалоге примут участие глава Госдепа Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советника по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.
Life.ru