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Регион
13 февраля, 09:49

Кремль рассказал о формировании группы переговорщиков с США

Москва уже начала формировать группу для переговоров с США, в том числе для обсуждения ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не уточнил, кто может возглавить группу, указав, что об этом сообщат после решений Владимира Путина.

Что же касается визита в Москву переговорщиков из США — пока об этом договорённостей нет, отметил Песков.

В Кремле рассказали о проработке встречи Путина и Трампа
В Кремле рассказали о проработке встречи Путина и Трампа

Напомним, что 12 февраля Путин и Трамп провели первый разговор — лидеры 1,5 часа беседовали по телефону и обсуждали Украину. Президенты решили незамедлительно начать переговоры по разрешению конфликта. Трамп сообщил, что от США в диалоге примут участие глава Госдепа Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советника по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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