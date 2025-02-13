Кремль рассказал о формировании группы переговорщиков с США

Москва уже начала формировать группу для переговоров с США, в том числе для обсуждения ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не уточнил, кто может возглавить группу, указав, что об этом сообщат после решений Владимира Путина.