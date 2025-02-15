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Регион
15 февраля, 16:48

Bloomberg: В Саудовской Аравии состоится встреча по саммиту Путина и Трампа

В Саудовской Аравии встретятся официальные должностные лица России и США, чтобы начать подготовку к предполагаемым переговорам президентов двух стран. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Должности и имена чиновников, отправляющихся в Саудовскую Аравию, не называются.

В публикации высказывается мнение, что лидеры России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — проведут встречу до начала марта. Основной темой беседы должно стать урегулирование конфликта на Украине.

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Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия высоко оценивает состоявшийся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также приветствует идею о возможной встрече лидеров в королевстве.

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ТАСС / ЕРА

Татьяна Миссуми
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