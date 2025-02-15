Bloomberg: В Саудовской Аравии состоится встреча по саммиту Путина и Трампа

В Саудовской Аравии встретятся официальные должностные лица России и США, чтобы начать подготовку к предполагаемым переговорам президентов двух стран. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Должности и имена чиновников, отправляющихся в Саудовскую Аравию, не называются.

В публикации высказывается мнение, что лидеры России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — проведут встречу до начала марта. Основной темой беседы должно стать урегулирование конфликта на Украине.