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Регион
14 февраля, 13:32

Саудовская Аравия поприветствовала идею встречи Путина и Трампа в королевстве

Саудовская Аравия высоко оценивает состоявшийся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также приветствует идею о возможной встрече лидеров в королевстве.

«Королевство Саудовская Аравия приветствует объявление о возможности проведения саммита с участием двух президентов в королевстве», — говорится в заявлении саудовского МИД.

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Долгожданный телефонный разговор между президентами России и США состоялся 12 февраля. В ходе общения лидеры обсудили ситуацию на Украине и договорились провести встречу. Сам Трамп заявил, что его первая встреча с Путиным может состояться в Саудовской Аравии. По данным Кремля, политики обсудили этот вариант в ходе телефонных переговоров.

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Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Александра Вишнякова
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