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Регион
14 февраля, 11:00

Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский сообщил, что вскоре поедет с визитом в Саудовскую Аравию, но встречи с представителями России или США у него не запланированы.

Ранее стало известно, что встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой может пройти в Саудовской Аравии. А долгожданный телефонный разговор между президентами России и США состоялся 12 февраля. В ходе общения лидеры обсудили ситуацию на Украине.

Экс-советник президента США заявил о крупной победе Путина
Экс-советник президента США заявил о крупной победе Путина
Обложка ©

Shutterstock /FOTODOM/ Oleksandr Osipov

Марина Фещенко
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