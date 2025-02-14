Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию
Владимир Зеленский сообщил, что вскоре поедет с визитом в Саудовскую Аравию, но встречи с представителями России или США у него не запланированы.
Ранее стало известно, что встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой может пройти в Саудовской Аравии. А долгожданный телефонный разговор между президентами России и США состоялся 12 февраля. В ходе общения лидеры обсудили ситуацию на Украине.
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