Украину не стали звать на встречу представителей России и США в Саудовской Аравии

Украину не внесли в список участников будущих переговоров между США и Россией, которые пройдут в Саудовской Аравии. Киев даже не получил никакой информации об этой встрече, сообщает Fox News ссылаясь на источники.

«Один из высокопоставленных представителей Украины сообщил мне, что они не были приглашены и не осведомлены о планируемых переговорах между США и России в Саудовской Аравии», — написала журналистка Нана Саджая в сети X.

Помимо этого, спецпосланник американского президента Кит Келллог заявил, что Вашингтон не видит места для ЕС в переговорном процессе с Россией по урегулированию украинского конфликта, но США учтут интересы Европы.