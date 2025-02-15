Макрон испытал досаду после шагов Путина с Трампом к миру и дал Зеленскому обещание
Макрон обещал Украине помощь Франции в процессе мирных переговоров
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Обложка © Офис президента Украины
Украина может рассчитывать на помощь Парижа во время переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Такое обещание Киеву дал президент Франции Эмманюэль Макрон, намекнув, что не очень доволен первыми шагами российского и американского коллег.
«Только украинцы могут вести обсуждения о прочном и долговременном мире. В этом мы поможем», — пишет французский лидер в социальной сети X.
Напомним, что 12 февраля президенты России и США провели первый разговор по урегулированию на Украине — лидеры 1,5 часа беседовали по телефону. Путин и Трамп решили незамедлительно начать переговоры по разрешению конфликта. От США в диалоге примут участие глава Госдепа Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Кремль тоже уже формирует группу для переговоров с США.