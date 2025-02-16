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16 февраля, 13:58

США ознакомили союзников с тактикой мирных переговоров по Украине

Сикорский: Келлог ознакомил союзников в ЕС с переговорным планом по Украине

Спецпосланник президента США по РФ и Украине Кит Келлог показал европейским чиновникам предполагаемый план переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил в Мюнхене глава польского МИД Радослав Сикорский, передаёт телеканал TVP Info.

«Генерал Келлог представил как лично мне, так и некоторым европейским союзникам переговорную тактику США [по Украине]. Я не буду здесь её раскрывать. Она рождает определённые надежды, она нетипична, тем не менее мы желаем удачи», — пояснил он.

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Ранее Келлог уже деликатно сообщал, что Вашингтон не видит места для Евросоюза в переговорном процессе с Россией по урегулированию украинского конфликта, однако Штаты учтут интересы содружества. От США в диалоге по Украине примут участие глава Госдепа Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Кремль тоже уже формирует группу для переговоров с США.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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