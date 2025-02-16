США ознакомили союзников с тактикой мирных переговоров по Украине
Сикорский: Келлог ознакомил союзников в ЕС с переговорным планом по Украине
Спецпосланник президента США по РФ и Украине Кит Келлог показал европейским чиновникам предполагаемый план переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил в Мюнхене глава польского МИД Радослав Сикорский, передаёт телеканал TVP Info.
«Генерал Келлог представил как лично мне, так и некоторым европейским союзникам переговорную тактику США [по Украине]. Я не буду здесь её раскрывать. Она рождает определённые надежды, она нетипична, тем не менее мы желаем удачи», — пояснил он.
Ранее Келлог уже деликатно сообщал, что Вашингтон не видит места для Евросоюза в переговорном процессе с Россией по урегулированию украинского конфликта, однако Штаты учтут интересы содружества. От США в диалоге по Украине примут участие глава Госдепа Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Кремль тоже уже формирует группу для переговоров с США.
president.gov.ua