«Даже не вассал»: Песков указал место Украины в отношениях с США
Песков: Украина превратилась в слугу Вашингтона, причём в плохого слугу
Россия всегда относилась к Украине как к равноправному партнёру, тогда как США сделали из этой страны всего лишь обслугу, причём плохо выполняющую свои обязанности. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Сейчас [между США и Украиной] речь идёт об отношении «хозяин — слуга». И это всё объясняет. Это причём даже не вассал, это именно слуга. Причём плохой слуга», — пояснил представитель Кремля.
В качестве примера он привёл Харьковские соглашения 2010 года, по которым продлевался срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года. Песков подчеркнул, что документ заключался между двумя «братскими, союзническими государствами», а все переговоры шли с позиции равноправия и взаимного уважения.
Ранее издание National Interest написало, что Украине придётся смириться с тем, что для неё не будет места за столом переговоров по завершении конфликта. Участвовать в обсуждении будут лишь Россия и США. Сейчас лучшим вариантом для Киева будет мирное урегулирование с отказом от территорий, только таким образом страна избежит полного разгрома на фронте.
Life.ru