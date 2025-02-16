Россия всегда относилась к Украине как к равноправному партнёру, тогда как США сделали из этой страны всего лишь обслугу, причём плохо выполняющую свои обязанности. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Сейчас [между США и Украиной] речь идёт об отношении «хозяин — слуга». И это всё объясняет. Это причём даже не вассал, это именно слуга. Причём плохой слуга», — пояснил представитель Кремля.

В качестве примера он привёл Харьковские соглашения 2010 года, по которым продлевался срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года. Песков подчеркнул, что документ заключался между двумя «братскими, союзническими государствами», а все переговоры шли с позиции равноправия и взаимного уважения.