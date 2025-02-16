«Разговор только для взрослых»: Как Украина и Европа стали сиротками Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, что Россия и США стали на одной волне, кого ревнует Европа, почему Зеленский в панике и кому теперь тащить киевский режим. 16 февраля, 08:58 Президенты России и США ведут активный диалог. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель, © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

На этой неделе определить самое главное событие было проще простого — это, безусловно, телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Если выбросить воду и оставить сухой остаток, то Трамп заявил, что хочет мира, Путин сказал, что нужно устранить причины конфликта, и в результате «договорились договариваться».

То есть пока никаких предметных результатов нет (и до конца февраля точно не будет), но сам факт разговора вызвал массовую истерику и панику на территории между людьми и Польшей, а также в этих их Европах.

Во-первых, потому что «говорили об Украине без Украины» (что так любили повторять при перфокартном деде Байдене). Во-вторых, потому что Европу забыть спросили. То есть спросить забыли. Разговаривали в формате adults in the room, то есть «только для взрослых».

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото © ТАСС / Pete Marovich, Александр Казаков

И в-третьих, самое главное, разговаривали о мире. Что для глобалистских западных элит, инвестировавших в войну сотни миллиардов (зачастую последних), недопустимо. Как в фильме «Карты, деньги, два ствола» гласила надпись на стене: «Все ставки сделаны». И их небритая лошадь в замызганной толстовке проиграла.

Вторая новость, тесно связанная с первой, — это выступление нового министра обороны США Пита Хэгсета, который заявил, что Штаты не будут посылать свою армию на Украину, а если Европа сделает это, то на её войска не будет распространяться 5-я статья устава НАТО (то есть если Российская армия их уничтожит, то США не будут реагировать).

Новый министр обороны США Пит Хэгсет. Фото © ТАСС / Zuma

Он также добавил, что Штаты допоставят Украине то, что уже запланировано, а дальше — всё. Больше никакой благотворительности. Сами, всё сами. Европа может тащить киевский режим в одиночку, а проблемы музейных жителей шерифа не волнуют.

Третье событие, которого лично я ждал больше, чем заявления министра обороны, — это выступление вице-президента США Джея Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Где тот подтвердил слова Хэгсета, а также выкатил идеологическое обоснование (выкатил распальцовку, что кидок — по понятиям, если кому-то так нагляднее) того, что США больше не будут защищать Европу.

Европа, как оказалось (шучу, мы всегда это знали), вовсе не демократическая. Они фальсифицируют и мутят с выборами, они зажимают свободу слова, они некрасивые и неинтеллигентные, как профессор Мориарти (просто давно хотел вставить куда-то эту цитату, прошу понять и простить). Ещё не хотят платить и каяться, тратя на закупку американских вооружений 5% своего совокупного ВВП. Но это он не сказал, а только подумал.

Четвёртая новость, которая тоже не новость, — это отказ Зеленского от проведения выборов. Он заявил, что «никто из украинцев не хочет выборов, а кто хочет выборов — может отказаться от гражданства» (врёт, не может — многие бы радостно отказались и уехали, но не могут, из концлагеря выхода нет).

А раз нет выборов, то нет легитимного президента Украины, вести переговоры не с кем и СВО продолжится. Наши бы и рады, но не с кем. Переговоры срываются по вине воинственного нелегитимного киевского режима, не соблюдающего демократические процедуры (это потому, что вы не моетесь!).

Кстати, что там бредит злобный гоблин Келлог, никого уже интересовать не должно. Его поймали на аферах дочечки по освоению средств с помощью спецфонда на Украине, после чего исключили из переговорной группы. Так что он теперь как Болтон — злобный старикашка, хрюкающий от бессилия очевидную ахинею.

Ну и пятая, добивающая новость: по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств России и США. Лавров и Рубио условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров и государственный секретарь США М. Рубио. Фото © mid

Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе по урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях.

Состоялся обмен мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Б. Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры. Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США.

Лавров и Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности. Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

После всего этого в этих их Европах — растерянность, истерики и непонятно, как себя дальше вести и что заявлять. Плач, стоны и крики «мы сами не сможем».

Итого: США уходят из украинского кейса и сокращают присутствие в Европе, евробюрократы и политики — в панике, Зеленский — в истерике, в Киеве — очередь из желающих свергнуть диктатора и занять его место. Денацификация и демилитаризация киевского режима продолжается по плану.

Авторы Александр Роджерс