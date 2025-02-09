Я твой мир шатал: США играли в тарифы, Зеленский пригрел 100 млрд, Европа грустит по газу Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как США пробуют на прочность систему международных отношений, страшная правда про USAID и аппетиты Зеленского. Обзор событий в мире за неделю с 3-го по 9 февраля. 8 февраля, 21:07 Власти США грозятся ввести тарифы против Европы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Прошедшая неделя была не столь богата событиями, как предыдущие. Можно даже сказать, что наступило определённое затишье. И происходящее в основном являлось продолжением уже принятых ранее решений или начатых процессов.

Например, продолжился вой вокруг прекращения финансирования USAID. Огромное количество «независимых» журналистов и блогеров, различных НКО, правозащитников, экологов и прочих борцов за всё хорошее и против всего плохого, как оказалось, делало это не по доброте душевной и не по убеждениям, а за деньги Госдепартамента США. Получая их не только через USAID напрямую, но и через десятки различных контор-прокладок, включая европейские.

«Ватная» пропаганда, десятилетиями рассказывавшая, что всё это на деньги американской разведки, снова оказалась права. Как всегда.

Кстати, суд по надзору за внешней разведкой США заблокировал до 14 февраля план Tрампа по отправке в отпуск 2200 сотрудников USAID. Согласно решению суда, все сотрудники USAID, находящиеся в настоящее время в административном отпуске (около 500 человек), должны быть вновь допущены на работу и им должен быть возвращён полный доступ к электронной почте и платежам. Судья назначил предварительное слушание по этому делу на 12 февраля.

Президент США Дональд Tpaмп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

То есть фактически публично признали, что USAID — это филиал разведки, а вовсе не «благотворительный фонд».

Заодно ещё и рассекреченные материалы этой конторы показали, что она финансировала целый ряд госпереворотов — включая Украину и Грузию (привела к власти Ющенко и Саакашвили). «Вата» всегда права.

Сам же недавно избранный президент США продолжил себя закапывать, наезжая на соседей, друзей и союзников. И за эту неделю грозился ввести тарифы против Европы (абстрактно, без конкретики) и Японии (прямо на встрече с японским премьер-министром).

А также вышел из Совета по правам человека при ООН. Заодно с Нетаньяху, который вышел за компанию, хотя в него и не входил (оказывается, так можно было). Что намекает нам, что эти двое в ближайшее время собираются активно эти самые права нарушать. В чём, собственно говоря, почти никто и не сомневался.

Заодно поссорился со всеми арабами, заявив, что жителей Газы нужно массово депортировать в другие страны. Как говорил один из персонажей «Дня радио» в таких случаях: «А ты молодец!»

В России премьер-министр Мишустин доложил президенту Путину, что итоговый рост ВВП за прошедший год составил 4,1%. Такой короткий факт и такая вроде бы незначительная цифра, но какие титанические процессы стоят за ними. Несмотря на 25 тысяч санкций и ведение СВО, показывать экономический рост больше, чем в любой из стран ЕС или G7, — это мегакруто.

Конечно, у нас есть целый пласт псевдоэкспертов, непрерывно рассказывающих, что экономический блок правительства ничего не понимает и всё делает неправильно (и если что-то получается, то это всегда получается «вопреки»), что нужно всех разогнать и взять на их место этих самых экспертов, в белом пальто стоящих красиво… Но им снова не обломилось.

Глава киевского режима Зеленский сказал, что не знает, куда делись 100 млрд долларов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / FP Creative Stock

На Украине Владимир Зеленский от страха дал интервью британскому пропагандисту Пирсу Моргану, в котором требовал ядерное оружие, миллионную армию, репарации и возврата утраченных территорий (и вернуть ему девственность, тоже утраченную в пылу переговоров с Борисом Джонсонюком и Эмманюэлем Макроном).

Заодно сказал, что не знает, куда делись ещё сто с лишним миллиардов американской помощи, «эти руки ничего не крали», и ругал Байдена.

Его цепной Подоляк при этом заявил, что они «верят и уповают». Он просто не в курсе, что Боженька не любит нацистов. Им остаётся надеяться только на помощь инопланетян.

В Европе между тем разброд и шатание. Раздаются голоса о том, что запланированный и объявленный отказ от российского газа к 2027 году был ошибкой, которая слишком дорого обходится. Глядя на ценник на газ в ЕС в районе 600 евро за тысячу кубометров, сложно с ними не согласиться, но Урсула и Кая держатся из последних сил (иногда друг за друга).

В ближайшие несколько месяцев пройдёт целая череда различных выборов в ряде стран ЕС, что может весьма существенно изменить политический ландшафт. Новая американская политика по отношению к Европе этому весьма способствует.

Но это уже история для будущих обзоров.

Авторы Александр Роджерс