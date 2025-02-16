Отряд сбитых лётчиков: кто может принять участие в президентских выборах на Украине в 2025 году На Украине появились признаки грядущих президентских выборов. Life.ru разбирался, кто из бывших и нынешних политиков может на них пойти и какие у них шансы. 15 февраля, 21:07 Потенциальные кандидаты на пост президента Украины Валерий Залужный, Алексей Арестович* и Владимир Зеленский. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / zef art, paparazzza © ТАСС / Zuma, © VK / Алексей Арестович

Накануне стало известно о том, что украинские власти поручили полиграфкомбинату «Украина» сделать расчёты стоимости печати бюллетеней к президентским выборам, о чём сообщила депутат Верховной рады Софья Федина. Это может свидетельствовать о том, что украинские власти были вынуждены начать подготовку к выборам — после того как Дональд Трамп намекнул на возможность их проведения уже в ближайшем будущем. В настоящий момент в стране отсутствует легитимный глава государства, так как полномочия Владимира Зеленского истекли, выборы главы государства на Украине не проводились, однако конституция страны не предполагает пролонгацию президентских полномочий даже в условиях военного положения. Life.ru разбирался, кто может принять участие в избирательной гонке и каковы шансы тех или иных кандидатов занять офис на Банковой.

Валерий Залужный

Шансы экс-главкома ВСУ занять пост президента Украины оцениваются наблюдателями как одни из наиболее предпочтительных. В пользу Валерия Залужного говорит его авторитет в армии, готовность критиковать непопулярные решения власти и чувствовать вектор общественных интересов. В пользу Залужного говорят и данные соцопросов: по данным исследовательской компании Socis, ему в той или иной мере доверяют 72% украинцев. Отчасти из-за опасений по поводу растущей популярности Залужного у украинского электората Офис президента решил удалить Валерия Залужного из страны, назначив послом в Великобритании. Однако он по-прежнему сохранил политическое и медийное влияние и может составить серьёзную конкуренцию другим кандидатам.

Экс-главком украинской армии Валерий Залужный. Фото © ТАСС / Zuma

Кирилл Буданов*

Ещё один представитель военного сословия, пользующийся определённой популярностью и обладающий определёнными перспективами, — это руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*. Военная разведка Украины в ходе проведения СВО фактически превратилась в террористическую структуру, отметившуюся резонансными подрывами и убийствами гражданского населения на территории России. Многие операции ГУР при этом носили явно медийный характер, будь то самоубийственные рывки украинских военных к границе с Россией ради красивых фотографий, или бессмысленные высадки на острова в устье Днепра, или использование «на убой» подразделений нацистских коллаборантов из РДК. Буданов при этом активно комментировал события, повышал собственную медийную узнаваемость — по данным опросов, это конвертировалось в уровень одобрения 46,7%. Вместе с тем надо понимать, что Буданов* вполне может использоваться Офисом президента в качестве кандидата-спойлера против Залужного, эксплуатируя те же самые образы военного деятеля и «патриота».

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*. Фото © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Владимир Зеленский

Действующий, хотя и потерявший легитимность президент Украины, по соцопросам, находится на третьем после Валерия Залужного и главы ГУР ВСУ Кирилла Буданова* месте по электоральным предпочтениям среди жителей Украины. Опросы рисуют Зеленскому кумулятивный уровень доверия чуть более 40% — однако политологи отмечают, что реальная электоральная поддержка Зеленского гораздо ниже. Помимо вопросов сомнительной легитимности Зеленского, утратившего законные основания занимать пост президента после 20 мая 2024 года, имеются и серьёзные опасения по поводу его внутриполитической субъектности.

Глава киевского режима Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Андрей Ермак

Главу Офиса президента Андрея Ермака эксперты не без причины называют «теневым» президентом страны. Ермак играет значительную роль как в окончательной «зачистке» внутреннего поля Украины от конкурентов и оппонентов Зеленского, так и в коммуникациях с иностранными партнёрами Киева. Связка Зеленский – Ермак при этом не может считаться полностью политически монолитной, так как вокруг Зеленского имеется ещё несколько центров силы и принятия решений, включая, к примеру, руководство парламентской группы президентской партии «Слуга народа».

Пётр Порошенко*

Как бы это странно ни звучало, но у экс-президента Украины Петра Порошенко* остаётся некоторое, пусть и небольшое, электоральное ядро. Согласно опросам службы «Социальный мониторинг», Порошенко в конце прошлого года были готовы поддержать порядка 7% потенциальных избирателей. Отчасти этим можно объяснить введение против Порошенко режима санкций внутри Украины и запрет ему покидать страну. Порошенко пытается аккумулировать ещё более националистически настроенный электорат, чем текущий политический мейнстрим Украины. Несмотря на постепенную маргинализацию экс-президента, с началом СВО он пытался встроиться в националистическую повестку Киева. Он пытается финансировать закупки дронов и вооружения для нацбатов, активно пиарится на сборах для армии, обвиняет власти в недостаточном финансировании ВСУ. Вместе с тем необходимо понимать, что Порошенко* представляет старые олигархические кланы, людей из когорты Коломойского*, Ахметова, Пинчука и т.д. Команда Зеленского значительно проредила их ряды — и уровень влияния классического украинского олигархата на политику, выборы и медиа существенно снизился. Но не ослаб окончательно — а значит, у Порошенко остаётся шанс стать как минимум спарринг-партнёром официального кандидата от власти.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко*. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Алексей Арестович*

Все опросы дают экс-советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу* рейтинг на уровне 1–2%. Однако не стоит забывать о его сильной медийной раскрутке и популярности в некоторых сегментах украинского общества. Арестович, как известно, первоначально сделал себе имя на продюсерско-артистическом поприще, успел послужить в рядах Вооружённых сил и даже побыть сотрудником Главного управления разведки Украины. Затем судьба свела его с одним из лидеров крайних националистов Дмитрием Корчинским*. Постепенно входя в мейнстрим стремительно фашизирующегося украинского политикума, Арестович в итоге стал сотрудником Офиса президента и одним из ключевых спикеров по тематике СВО на Украине. С поста этого он в итоге ушёл в 2023 году, и его ранее жёстко антироссийская риторика начала смещаться в сторону критики персоналистского режима Зеленского. В какой-то момент его даже начали рассматривать чуть ли не как одного из возможных кандидатов от русскоязычной части населения Украины. У наблюдателей и экспертов есть обоснованные аргументы в пользу того, что Арестович* может быть «подставным» кандидатом от ОП с целью аккумулировать условно «пророссийские» (при всей условности термина) голоса избирателей и вновь обмануть чаяния украинцев, желающих окончания конфликта.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*. Фото © Wikipedia / Kozubenko

Что в итоге?

По мере продвижения на переговорном треке и исходя из реальных перспектив президентских выборов на Украине становится понятным, что фигура Зеленского, ориентировавшегося на глобалистский истеблишмент Демпартии США, не устраивает республиканцев и лично Трампа. Прекращение огня почти автоматически приведёт к политическому кризису в Киеве и, возможно, попыткам нового «майдана» — в этот раз на базе огромного контингента недовольных своим положением военных из ВСУ. Фигура Зеленского в любом случае отыграна, и речь будет идти о том, с какими потерями и ущербом команда «Слуги народа» будет демонтироваться новыми вашингтонскими администраторами.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Авторы Илья Ухов