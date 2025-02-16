«Год будет решающим»: Россияне рассказали, что думают о переговорах Путина и Трампа

Все мировые СМИ беспрерывно обсуждают первый телефонный разговор российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, а также делают прогнозы о том, смогут ли лидеры двух стран прийти к консенсусу по украинскому вопросу. Тем временем наши коллеги из РИА «ФедералПресс» провели опрос для россиян, чтобы выяснить, что простые граждане думают о переговорах политиков и их возможном исходе.

Оказалось, что многие настроены довольно позитивно и уверены, что в скором времени лидеры двух держав смогут достигнуть взаимопонимания, которое приведёт к воцарению мира.

«Этот год будет решающим, и, скорее всего, будет сделано много значимых шагов. Я надеюсь, что мы обретем мир и согласие», — ответила одна из участниц опроса.

Большинство опрошенных также выразили уверенность в благоприятном исходе событий, несмотря на то, что ситуация на политической арене довольно непростая. Путин сможет найти общий язык с американским коллегой, и вместе они найдут вариант решения украинского кризиса, который устроит все стороны.

«Ситуация сложная и варианты могут быть разные, но договорятся они однозначно, решение будет принято», — заявил ещё один респондент.

Но среди респондентов нашлись и те, кто не так позитивно оценивает исход переговоров российского президента с хозяином Белого дома.

«Как в древности говорили: пану дерутся, а у холопов чубы трещат. От того, что они договорятся между собой, простому народу ничего не будет», — утверждает другой респондент.