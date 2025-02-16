«При желании всё возможно»: Песков раскрыл, повлияют ли санкции на переговоры РФ и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции США против российских властей не окажут значительного влияния на переговорный процесс, так как Вашингтон при желании может как оперативно вводить, так и отменять ограничения.

«Это как быстро вводится, так и быстро отменяется при желании. И при желании могут оставаться в силе эти санкции десятилетиями. Санкции — это такое, тем более в исполнении американцев, дело, которое может быть быстрым, может быть долгим. Но при желании всё возможно», — сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков напомнил, что с 1970-х годов существовала поправка Джексона-Вэника, которая ограничивала торговлю США с СССР, а затем и со всеми республиками, получившими независимость. Он добавил, что после отмены этой поправки был принят новый пакет санкций на следующий день. Пресс-секретарь подчеркнул, что отменённый закон был заменён на комплекс мер, который давал аналогичный эффект.