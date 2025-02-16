«При желании всё возможно»: Песков раскрыл, повлияют ли санкции на переговоры РФ и США
Песков: Санкции быстро отменяются, они не помешают переговорам РФ и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции США против российских властей не окажут значительного влияния на переговорный процесс, так как Вашингтон при желании может как оперативно вводить, так и отменять ограничения.
«Это как быстро вводится, так и быстро отменяется при желании. И при желании могут оставаться в силе эти санкции десятилетиями. Санкции — это такое, тем более в исполнении американцев, дело, которое может быть быстрым, может быть долгим. Но при желании всё возможно», — сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков напомнил, что с 1970-х годов существовала поправка Джексона-Вэника, которая ограничивала торговлю США с СССР, а затем и со всеми республиками, получившими независимость. Он добавил, что после отмены этой поправки был принят новый пакет санкций на следующий день. Пресс-секретарь подчеркнул, что отменённый закон был заменён на комплекс мер, который давал аналогичный эффект.
Ранее Песков заявил, что президент США Дональд Трамп выразил разумную точку зрения по поводу конфликта на Украине, подчёркивая необходимость приложить усилия для достижения мира и прекращения боевых действий. Он также добавил, что экс-хозяин Овального кабинета Джо Байден уклонялся от любых контактов и переговоров, утверждая, что нужно «воевать до последнего украинца».
Life.ru