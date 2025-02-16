В Кремле отметили здравомыслие Трампа по Украине: «Импонирует любому!»

Президент США Дональд Трамп озвучил вполне вменяемую позицию по украинскому конфликту, заявив, что необходимы усилия для достижения мира и прекращения боевых действий, что понимает каждый здравомыслящий человек. Так полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Судя по заявлениям президента Трампа, [сейчас] мы решаем проблему через диалог. Никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше», — пояснил он в беседе с журналистом ВГТР Павлом Зарубиным.