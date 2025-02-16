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Регион
16 февраля, 09:41

В Кремле отметили здравомыслие Трампа по Украине: «Импонирует любому!»

Песков: Позиция Трампа по Украине импонирует любому здравомыслящему человеку

Президент США Дональд Трамп озвучил вполне вменяемую позицию по украинскому конфликту, заявив, что необходимы усилия для достижения мира и прекращения боевых действий, что понимает каждый здравомыслящий человек. Так полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Судя по заявлениям президента Трампа, [сейчас] мы решаем проблему через диалог. Никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше», — пояснил он в беседе с журналистом ВГТР Павлом Зарубиным.

Песков добавил, что предшественник Трампа Джо Байден отказывался от любых контактов и переговоров, уверяя весь мир в необходимости «воевать до последнего украинца».

Стало известно, кто мешает Трампу сорвать большой куш с Украины
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Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ждёт возвращения России в G7, что вновь сделает этот союз Большой восьмёркой. Также он сообщил, что доверяет президенту РФ Владимиру Путину в вопросе установления мира на Украине. По его словам, их первая спустя долгое время встреча с российским коллегой может состояться в Саудовской Аравии. Сейчас идёт подготовка к возможным переговорам, Украину звать на мероприятие никто не стал.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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