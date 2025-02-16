В Кремле отметили здравомыслие Трампа по Украине: «Импонирует любому!»
Песков: Позиция Трампа по Украине импонирует любому здравомыслящему человеку
Президент США Дональд Трамп озвучил вполне вменяемую позицию по украинскому конфликту, заявив, что необходимы усилия для достижения мира и прекращения боевых действий, что понимает каждый здравомыслящий человек. Так полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Судя по заявлениям президента Трампа, [сейчас] мы решаем проблему через диалог. Никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше», — пояснил он в беседе с журналистом ВГТР Павлом Зарубиным.
Песков добавил, что предшественник Трампа Джо Байден отказывался от любых контактов и переговоров, уверяя весь мир в необходимости «воевать до последнего украинца».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ждёт возвращения России в G7, что вновь сделает этот союз Большой восьмёркой. Также он сообщил, что доверяет президенту РФ Владимиру Путину в вопросе установления мира на Украине. По его словам, их первая спустя долгое время встреча с российским коллегой может состояться в Саудовской Аравии. Сейчас идёт подготовка к возможным переговорам, Украину звать на мероприятие никто не стал.
ТАСС / АР