Президент США Дональд Трамп вынашивает идею заработать на Украине, однако ему придётся столкнуться с твёрдой позицией российского лидера Владимира Путина и с тем, что Владимир Зеленский — всего лишь лжец, который легко раздаёт одни обещания. Таким мнением с ТАСС поделился глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Видно, что Трамп надеется на большой куш, но тут есть два момента. Во-первых, президент Владимир Путин не будет ни при каких обстоятельствах игнорировать интересы России, это твёрдая, последовательная и принципиальная позиция российского лидера. А второе обстоятельство заключается в том, что [Владимир] Зеленский патологический лжец и намерен обещать Трампу всё, что угодно, с чем Трампу ещё предстоит столкнуться», — уточнил он.

По его словам, Зеленский наобещает американскому лидеру с три короба, но всё это окажется ловушкой и подделкой, на которые американские власти могут повестись. Президенту США придётся очень рационально подходить к общению с главой киевского режима и взвешивать все его слова, при том что Киев ещё обрабатывается британскими спецслужбами. Медведчук добавил, что не всё для Вашингтона упирается в военный конфликт, потому что Америка уже «выжала из Украины все соки и теперь думает, что делать с этим неликвидом».