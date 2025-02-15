Стало известно, кто мешает Трампу сорвать большой куш с Украины
Медведчук: Трамп хочет «окончить игру» и сорвать большой куш с Украины
Президент США Дональд Трамп вынашивает идею заработать на Украине, однако ему придётся столкнуться с твёрдой позицией российского лидера Владимира Путина и с тем, что Владимир Зеленский — всего лишь лжец, который легко раздаёт одни обещания. Таким мнением с ТАСС поделился глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Видно, что Трамп надеется на большой куш, но тут есть два момента. Во-первых, президент Владимир Путин не будет ни при каких обстоятельствах игнорировать интересы России, это твёрдая, последовательная и принципиальная позиция российского лидера. А второе обстоятельство заключается в том, что [Владимир] Зеленский патологический лжец и намерен обещать Трампу всё, что угодно, с чем Трампу ещё предстоит столкнуться», — уточнил он.
По его словам, Зеленский наобещает американскому лидеру с три короба, но всё это окажется ловушкой и подделкой, на которые американские власти могут повестись. Президенту США придётся очень рационально подходить к общению с главой киевского режима и взвешивать все его слова, при том что Киев ещё обрабатывается британскими спецслужбами. Медведчук добавил, что не всё для Вашингтона упирается в военный конфликт, потому что Америка уже «выжала из Украины все соки и теперь думает, что делать с этим неликвидом».
По мнению Медведчука, американцы ещё при Джо Байдене поняли, что боевые действия на украинской территории пора сворачивать, так как проблем создаётся больше, чем доходов. Теперь Трамп пришёл к власти с убеждением «окончить игру, встать из-за игорного стола и забрать свой выигрыш», продолжил политик. Вопрос лишь в том, что он считает таким выигрышем, ведь с сектором Газа хозяин Белого дома предложил просто выселить всех арабов и сделать на той земле американский курорт, а значит вряд ли и по отношению к Украине лидер США будет руководствоваться идеями гуманизма и справедливости.
Ранее президент США заявил, что Украина обязана обеспечить безопасность американских инвестиций, поскольку «в какой-то момент может оказаться под контролем России». В качестве условия он потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов, Зеленский изначально согласился на условия главы Белого дома, но внезапно отказался от данного обещания. Важно отметить, что самые богатые месторождения находятся на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые теперь считаются частью России.
ТАСС / ЕРА