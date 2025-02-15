G7 выпустила заявление о новых антироссийских санкциях
G7 связала новые санкции против РФ с усилиями по решению конфликта на Украине
Страны «Большой семерки» заявили, что введение новых антироссийских санкций после февраля связано с усилиями по установлению мира на Украине. Это указано в заявлении министров иностранных дел G7, сделанном после их встреч на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины, которая обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству», — говорится в коммюнике.
В документе подчёркивается, что участники группы выразили свою твёрдую поддержку Киеву в его стремлении защитить свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность.
Ранее президент США Дональд Трамп высказался за воссоздание «Большой восьмёрки» (G8) с участием России. Он назвал исключение страны из клуба ошибкой. Позже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сотрудничество с Москвой невозможно, пока она не изменит свой курс.
Shutterstock / FOTODOM / ustit