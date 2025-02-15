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15 февраля, 17:09

G7 выпустила заявление о новых антироссийских санкциях

G7 связала новые санкции против РФ с усилиями по решению конфликта на Украине

Страны «Большой семерки» заявили, что введение новых антироссийских санкций после февраля связано с усилиями по установлению мира на Украине. Это указано в заявлении министров иностранных дел G7, сделанном после их встреч на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины, которая обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству», — говорится в коммюнике.

В документе подчёркивается, что участники группы выразили свою твёрдую поддержку Киеву в его стремлении защитить свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность.

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Ранее президент США Дональд Трамп высказался за воссоздание «Большой восьмёрки» (G8) с участием России. Он назвал исключение страны из клуба ошибкой. Позже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сотрудничество с Москвой невозможно, пока она не изменит свой курс.

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Shutterstock / FOTODOM / ustit

Александра Мышляева
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