Орбан призвал отменить санкции ЕС против РФ в энергетической отрасли
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Санкции Евросоюза (ЕС) против России в сфере энергетики нужно отменить. С таким призывом выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Будапеште с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.
«Энергетические санкции необходимо отменить. Источники энергоносителей для европейской экономики должны быть освобождены от ограничений», — указал Орбан.
Венгерский премьер уточнил, что энергетические санкции наносят вред не только РФ, но и европейским странам. Орбан выразил надежду, что ЕС пересмотрит свою политику в этом вопросе. Он также отметил важность восстановления экономического сотрудничества между ЕС и РФ для достижения стабильности в регионе.
Напомним, что Венгрия решила отказаться от санкций ЕС против России и пригрозила, что наложит вето на их очередное продление. Однако позднее в Будапеште заявили, что не станут препятствовать продлению ограничений, если венгерская сторона получит от ЕК гарантии собственной энергетической безопасности. Позднее глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия получила от ЕК гарантии.