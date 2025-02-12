Санкции Евросоюза (ЕС) против России в сфере энергетики нужно отменить. С таким призывом выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Будапеште с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

Венгерский премьер уточнил, что энергетические санкции наносят вред не только РФ, но и европейским странам. Орбан выразил надежду, что ЕС пересмотрит свою политику в этом вопросе. Он также отметил важность восстановления экономического сотрудничества между ЕС и РФ для достижения стабильности в регионе.