Сияйрто: Венгрия нашла решение по оплате газа и нефти из РФ в условиях санкций

Будапешт нашёл решение по оплате газа, нефти и ядерного топлива из РФ в условиях антироссийских санкций США против Газпромбанка, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег, так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной», — сказал он в интервью РИА «Новости».