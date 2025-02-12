Сияйрто: Венгрия нашла решение по оплате газа и нефти из РФ в условиях санкций
Будапешт нашёл решение по оплате газа, нефти и ядерного топлива из РФ в условиях антироссийских санкций США против Газпромбанка, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Мы уже нашли решение с помощью наших российских коллег, так что сегодня у меня сложилось отличное региональное сотрудничество с сербами, болгарами, турками и российскими коллегами, хотя ситуация была действительно сложной», — сказал он в интервью РИА «Новости».
При этом Сийярто разочарован в действиях администрации Джо Байдена, которая знала, что от их решения пострадают некоторые союзники. Но нынешние власти США заверили Будапешт, что «очень скоро» пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации, основанные «на мести».
Напомним, ранее венгерский министр жаловался, что администрация бывшего президента США Джо Байдена проявляла неприязнь к правительству Венгрии и предпринимала против него недружественные действия. Он выразил надежду на восстановление двусторонних отношений.
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