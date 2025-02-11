«Для усиления армии»: Сийярто рассказал, куда Венгрия отправит €1 млн вместо Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт отправит 1 миллион евро из своей части Европейского фонда мира на поддержку армии Ливана. Венгрия не будет тратить деньги на закупку оружия для ВСУ.

«Мы можем это сделать, потому что мы не отправляем оружие Украине, так что можем направлять нашу часть денег на другое. Поэтому мы предложили их Ливану для усиления ливанской армии», — рассказал министр в видеообращении, которое опубликовал в своих соцсетях.

Европейский фонд мира был создан Евросоюзом, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Сийярто уточнил, что Венгрия выделила 400 миллионов форинтов (1 миллион евро) на поддержку армии Ливана, чтобы она могла взять на себя гарантии безопасности государства.