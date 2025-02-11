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11 февраля, 10:40

«Страна-банкрот»: Политолог раскрыл Life.ru, чем Зеленский будет расплачиваться с США

Политолог Коровин: Обанкротившейся Украине нечего предложить по сделке Трампа

С учётом того, что Украина является государством-банкротом и не располагает активами для погашения долгов перед США, по-видимому, Владимиру Зеленскому придётся передать Дональду Трампу «свою бессмертную душу». Это единственный способ возместить расходы Вашингтона, отметил в беседе с Life.ru директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Россия владеет всеми активами, которые находятся на Украине, потому что именно Россия построила все предприятия, заводы, фабрики, инфраструктуру и всё, что там есть. А чем Зеленский будет расплачиваться с Трампом, ведь именно он брал эти деньги в долг на ведение войны, это большой вопрос.

Валерий Коровин

Директор Центра геополитических экспертиз

Россия владеет всеми активами, которые находятся на Украине, потому что именно Россия построила все предприятия, заводы, фабрики, инфраструктуру и всё, что там есть. А чем Зеленский будет расплачиваться с Трампом, ведь именно он брал эти деньги в долг на ведение войны, это большой вопрос.
Россия владеет всеми активами, которые находятся на Украине, потому что именно Россия построила все предприятия, заводы, фабрики, инфраструктуру и всё, что там есть. А чем Зеленский будет расплачиваться с Трампом, ведь именно он брал эти деньги в долг на ведение войны, это большой вопрос.

По словам политолога, можно попытаться найти активы Зеленского в его офшорах. Однако, принимая во внимание, что финансирование главаря киевского режима осуществлял не Трамп, а Джо Байден, вполне справедливо будет требовать возврата этих средств с экс-президента США. То есть, следует выставить ему счёт как человеку, который безответственно предоставил такой огромный кредит несостоявшемуся государству, каким является Украина. Таким образом, Байден должен разделить ответственность с Зеленским за возврат долга в 300 миллиардов, считает Коровин.

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Напомним, ранее Трамп предложил Украине американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы. При этом залежи ископаемых сосредоточены преимущественно в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, которые уже вошли в состав РФ. Спустя всего несколько дней американский лидер изменил сумму сделки, увеличив конечную стоимость в 1000 раз — до 500 миллиардов долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Екатерина Хмелева
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