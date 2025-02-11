«Страна-банкрот»: Политолог раскрыл Life.ru, чем Зеленский будет расплачиваться с США
Политолог Коровин: Обанкротившейся Украине нечего предложить по сделке Трампа
С учётом того, что Украина является государством-банкротом и не располагает активами для погашения долгов перед США, по-видимому, Владимиру Зеленскому придётся передать Дональду Трампу «свою бессмертную душу». Это единственный способ возместить расходы Вашингтона, отметил в беседе с Life.ru директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
Россия владеет всеми активами, которые находятся на Украине, потому что именно Россия построила все предприятия, заводы, фабрики, инфраструктуру и всё, что там есть. А чем Зеленский будет расплачиваться с Трампом, ведь именно он брал эти деньги в долг на ведение войны, это большой вопрос.
По словам политолога, можно попытаться найти активы Зеленского в его офшорах. Однако, принимая во внимание, что финансирование главаря киевского режима осуществлял не Трамп, а Джо Байден, вполне справедливо будет требовать возврата этих средств с экс-президента США. То есть, следует выставить ему счёт как человеку, который безответственно предоставил такой огромный кредит несостоявшемуся государству, каким является Украина. Таким образом, Байден должен разделить ответственность с Зеленским за возврат долга в 300 миллиардов, считает Коровин.
Напомним, ранее Трамп предложил Украине американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы. При этом залежи ископаемых сосредоточены преимущественно в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, которые уже вошли в состав РФ. Спустя всего несколько дней американский лидер изменил сумму сделки, увеличив конечную стоимость в 1000 раз — до 500 миллиардов долларов.
Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans