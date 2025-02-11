«Страна-банкрот»: Политолог раскрыл Life.ru, чем Зеленский будет расплачиваться с США

Россия владеет всеми активами, которые находятся на Украине, потому что именно Россия построила все предприятия, заводы, фабрики, инфраструктуру и всё, что там есть. А чем Зеленский будет расплачиваться с Трампом, ведь именно он брал эти деньги в долг на ведение войны, это большой вопрос.