Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 февраля, 22:47

Сотрудничества не будет: В Германии заявили о неприемлемости возвращения России в G7

Глава МИД ФРГ Бербок: Страны G7 не будут сотрудничать с Россией

Страны «Большой семёрки» (G7) закрыли двери для России. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сотрудничество с Москвой невозможно, пока она не изменит свой курс. Об этом пишет агентство Reuters.

«Сотрудничества с Россией в рамках G7 не будет, пока сохраняется текущий курс Москвы», — сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за воссоздание «Большой восьмёрки» (G8) с участием России, назвав исключение страны из клуба ошибкой.

В Европе заговорили о перезагрузке отношений с Россией вслед за командой Трампа
В Европе заговорили о перезагрузке отношений с Россией вслед за командой Трампа

Напомним, 12 февраля состоялся первый телефонный разговор между лидером США и президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух держав обсудили ситуацию на Украине и другие актуальные вопросы. Также политики договорились о взаимных визитах в Россию и США, а также о двусторонней встрече.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Анналена Бербок
  • g7
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar