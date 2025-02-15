Сотрудничества не будет: В Германии заявили о неприемлемости возвращения России в G7

Страны «Большой семёрки» (G7) закрыли двери для России. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сотрудничество с Москвой невозможно, пока она не изменит свой курс. Об этом пишет агентство Reuters.

«Сотрудничества с Россией в рамках G7 не будет, пока сохраняется текущий курс Москвы», — сказала она на Мюнхенской конференции по безопасности.