В Европе заговорили о перезагрузке отношений с Россией вслед за командой Трампа
Яблоньский: Многие политики ЕС хотят перезагрузить отношения с РФ, но молчат
Множество западных лидеров хотели бы освежить отношения с Россией, но сейчас открыто заявляет о подобных намерениях лишь новая команда Белого дома. Об этом сообщил депутат сейма Польши, бывший заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
«Грубо говоря, сегодня администрация США говорит то, что думают очень многие лидеры государств Западной Европы, которые очень хотят новой перезагрузки с Россией», — сказал дипломат.
По словам Яблоньского, президента США Дональда Трампа от европейских политиков отличает открытость. Лидеры ЕС зачастую зависимы от бизнеса, которому для успешного функционирования нужны доступные энергоресурсы из РФ. Поэтому и политическим деятелям приходится теперь думать, как бы помириться с Россией, заметил Яблоньский.
«Многие политики в Западной Европе зависимы от своих промышленников, которые снова хотят покупать дешёвый российский газ, нефть», — объяснил он.
Ранее американский лидер заявил, что ждёт возвращения России в G7, что вновь сделает этот союз Большой восьмёркой. Также он сообщил, что доверяет президенту РФ Владимиру Путину в вопросе установления мира на Украине. Хозяин Белого дома утверждает, что их первая спустя долгое время встреча с российским коллегой может состояться в Саудовской Аравии. А сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о необходимости перезагрузки отношений с Россией.
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