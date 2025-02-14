В Европе заговорили о перезагрузке отношений с Россией вслед за командой Трампа

Множество западных лидеров хотели бы освежить отношения с Россией, но сейчас открыто заявляет о подобных намерениях лишь новая команда Белого дома. Об этом сообщил депутат сейма Польши, бывший заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

«Грубо говоря, сегодня администрация США говорит то, что думают очень многие лидеры государств Западной Европы, которые очень хотят новой перезагрузки с Россией», — сказал дипломат.

По словам Яблоньского, президента США Дональда Трампа от европейских политиков отличает открытость. Лидеры ЕС зачастую зависимы от бизнеса, которому для успешного функционирования нужны доступные энергоресурсы из РФ. Поэтому и политическим деятелям приходится теперь думать, как бы помириться с Россией, заметил Яблоньский.