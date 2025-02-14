Вэнс задумал перезагрузить отношения США и России

Соединённым штатам Америки нужно будет перезагрузить отношения с Россией после достижения успешного соглашения по Украине. Взаимодействия двух стран будут пересмотрены. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он сказал об этом в интервью изданию The Wall Street Journal.

«Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией после успешного соглашения по Украине, заявив, что нынешняя изоляция Москвы от западных рынков сделала её младшим партнёром Пекина», — говорится в сообщении.

Вице-президент США также заявил, что администрация Дональда Трампа уже поговорила с президентом России Владимиром Путиным и объяснила ему, что Москва сможет добиться большего результата в рамках украинского конфликта именно на переговорах, а не на поле боя.