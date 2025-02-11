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11 февраля, 20:20

Politico: Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции 14 февраля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля проведёт встречу с Владимиром Зеленским. Переговоры политиков состоятся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Такие данные появились в распоряжении источников газеты Politico.

По данным издания, в ежегодном событии также примет участие Кит Келлог, специальный посланник президента США по Украине и России. Ожидается, что в рамках мероприятия американская делегация впервые презентует план Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

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Ранее Трамп сообщал о планах встретиться с Зеленским в Вашингтоне уже на этой неделе. Кроме того, в Киеве ожидают приезда «серьёзных людей» из команды президента США.

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Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Антон Голыбин
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