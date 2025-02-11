Politico: Вэнс встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции 14 февраля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 14 февраля проведёт встречу с Владимиром Зеленским. Переговоры политиков состоятся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Такие данные появились в распоряжении источников газеты Politico.

По данным издания, в ежегодном событии также примет участие Кит Келлог, специальный посланник президента США по Украине и России. Ожидается, что в рамках мероприятия американская делегация впервые презентует план Дональда Трампа по урегулированию конфликта.