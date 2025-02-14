Bloomberg узнал, что РФ собирает команду тяжеловесов для переговоров с США
Президент России Владимир Путин соберет команду высококвалифицированных и опытных переговорщиков — настоящих политических тяжеловесов — для разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в состав российской группы могут войти директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Напомним, что 12 февраля Путин и Трамп провели первый разговор — лидеры 1,5 часа беседовали по телефону и обсуждали Украину. Президенты решили незамедлительно начать переговоры по разрешению конфликта. Трамп сообщил, что от США в диалоге примут участие глава Госдепа Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советника по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. В Кремле заявили, что Москва тоже уже начала формировать группу для переговоров с США.
Life.ru