В США раскрыли, когда Украину возьмут на переговоры

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пока не приступили к официальным переговорам по разрешению кризиса на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио отметил в интервью на CBS, что Киев и Европа могут быть вовлечены в этот процесс на более позднем этапе.

«Во-первых, я думаю, что нужно понимать, что сейчас нет никакого процесса. Что мы имеем на данный момент, так это разговор между Путиным и президентом Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта», — сказал он.