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Регион
16 февраля, 18:13

В США раскрыли, когда Украину возьмут на переговоры

Рубио: Когда переговоры США и РФ по Украине начнутся, к ним подключат Киев и ЕС

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пока не приступили к официальным переговорам по разрешению кризиса на Украине. Госсекретарь США Марко Рубио отметил в интервью на CBS, что Киев и Европа могут быть вовлечены в этот процесс на более позднем этапе.

«Во-первых, я думаю, что нужно понимать, что сейчас нет никакого процесса. Что мы имеем на данный момент, так это разговор между Путиным и президентом Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта», — сказал он.

После начала переговоров между США и Россией к ним в какой-то момент присоединятся представители Украины и Европы, добавил Рубио.

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Ранее Life.ru сообщал, что спецпосланник президента США по РФ и Украине Кит Келлог продемонстрировал политикам из Европы возможный план переговоров, которые должны завершить конфликт. Хотя ранее он сообщал, что в Овальном кабинете не нашли места для ЕС в переговорном процессе, хотя возможно, что их желания тоже учтут.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

Александра Мышляева
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