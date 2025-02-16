«Россия не забывает»: Песков заверил, что РФ больше не угодит в сети лживых обещаний США
Песков: Обман с Минскими соглашениями поможет РФ на новых переговорах с США
Москва будет принимать во внимание прошлую ложь Запада при выработке своей позиции на предстоящих переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия не забывает это всё. И мы, естественно, это всё будем учитывать при формулировании позиции», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Песков отметил, что «романтический период» завершился, и сейчас настало время прагматизма, когда важно опираться на опыт прошлых лет. Он подчеркнул, власти накопили значительный опыт в отстаивании своих интересов, избегая при этом ловушек лживых обещаний, как это было с минскими соглашениями.
Ранее Песков заявил, что президент США Дональд Трамп выразил разумную точку зрения по поводу конфликта на Украине, подчёркивая необходимость приложить усилия для достижения мира и прекращения боевых действий. Кроме того, пресс-секретарь добавил, что санкции Америки против российских властей не окажут значительного влияния на переговорный процесс, так как Вашингтон при желании может их оперативно отменить.
Life.ru