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16 февраля, 11:12

«Россия не забывает»: Песков заверил, что РФ больше не угодит в сети лживых обещаний США

Песков: Обман с Минскими соглашениями поможет РФ на новых переговорах с США

Москва будет принимать во внимание прошлую ложь Запада при выработке своей позиции на предстоящих переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия не забывает это всё. И мы, естественно, это всё будем учитывать при формулировании позиции», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков отметил, что «романтический период» завершился, и сейчас настало время прагматизма, когда важно опираться на опыт прошлых лет. Он подчеркнул, власти накопили значительный опыт в отстаивании своих интересов, избегая при этом ловушек лживых обещаний, как это было с минскими соглашениями.

В Кремле отметили здравомыслие Трампа по Украине: «Импонирует любому!»
В Кремле отметили здравомыслие Трампа по Украине: «Импонирует любому!»

Ранее Песков заявил, что президент США Дональд Трамп выразил разумную точку зрения по поводу конфликта на Украине, подчёркивая необходимость приложить усилия для достижения мира и прекращения боевых действий. Кроме того, пресс-секретарь добавил, что санкции Америки против российских властей не окажут значительного влияния на переговорный процесс, так как Вашингтон при желании может их оперативно отменить.

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Life.ru

Александра Мышляева
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