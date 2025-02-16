«Россия не забывает»: Песков заверил, что РФ больше не угодит в сети лживых обещаний США

Москва будет принимать во внимание прошлую ложь Запада при выработке своей позиции на предстоящих переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия не забывает это всё. И мы, естественно, это всё будем учитывать при формулировании позиции», — сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.