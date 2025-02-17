Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 05:30

В Турции предупредили Россию о давлении на переговорах по Украине

Политик Перинчек: США и Европа будут оказывать давление на РФ на переговорах

Некоторые политические силы в Соединённых Штатах и европейских странах попытаются повлиять на позицию России в ходе предстоящих переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Они исходят из того, что от результатов этих переговоров будет зависеть новый мировой порядок, заявил в разговоре РИА Новости генеральный секретарь турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

«Я считаю, что позитивное настроение в ряде СМИ и социальных сетях по поводу телефонных переговоров лидеров США и РФ немного преждевременное. Не стоит воспринимать телефонные переговоры двух мировых лидеров как решение всех вопросов по Украине», — сказал он.

По его словам, будет сделано всё возможное, чтобы оказать давление на Россию в ходе переговоров. Вместе с тем Перинчек выразил надежду, что в регионе удастся восстановить мир.

Политик добавил, что участие в переговорах таких государств, как Китай, Индия, Турция и Венгрия, могло бы принести пользу всему региону. Это связано с тем, что результаты предстоящего диалога будут иметь большое значение для формирования нового мирового порядка.

Останутся дома: Зеленского и Ермака не взяли на переговоры в Саудовскую Аравию
Останутся дома: Зеленского и Ермака не взяли на переговоры в Саудовскую Аравию

Ранее сообщалось, что уже завтра, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдут переговоры делегаций России и США по конфликту на Украине. При этом Владимир Зеленский пока в них участвовать не будет. Также Life.ru писал, что президент Соединённых Штатов анонсировали скорую встречу с лидером РФ Владимиром Путиным в арабском королевстве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hodoimg

Никита Никонов
  • Новости
  • Турция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar