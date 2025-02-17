В Турции предупредили Россию о давлении на переговорах по Украине
Политик Перинчек: США и Европа будут оказывать давление на РФ на переговорах
Некоторые политические силы в Соединённых Штатах и европейских странах попытаются повлиять на позицию России в ходе предстоящих переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Они исходят из того, что от результатов этих переговоров будет зависеть новый мировой порядок, заявил в разговоре РИА Новости генеральный секретарь турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.
«Я считаю, что позитивное настроение в ряде СМИ и социальных сетях по поводу телефонных переговоров лидеров США и РФ немного преждевременное. Не стоит воспринимать телефонные переговоры двух мировых лидеров как решение всех вопросов по Украине», — сказал он.
По его словам, будет сделано всё возможное, чтобы оказать давление на Россию в ходе переговоров. Вместе с тем Перинчек выразил надежду, что в регионе удастся восстановить мир.
Политик добавил, что участие в переговорах таких государств, как Китай, Индия, Турция и Венгрия, могло бы принести пользу всему региону. Это связано с тем, что результаты предстоящего диалога будут иметь большое значение для формирования нового мирового порядка.
Ранее сообщалось, что уже завтра, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде пройдут переговоры делегаций России и США по конфликту на Украине. При этом Владимир Зеленский пока в них участвовать не будет. Также Life.ru писал, что президент Соединённых Штатов анонсировали скорую встречу с лидером РФ Владимиром Путиным в арабском королевстве.
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