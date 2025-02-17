В Турции предупредили Россию о давлении на переговорах по Украине

Некоторые политические силы в Соединённых Штатах и европейских странах попытаются повлиять на позицию России в ходе предстоящих переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Они исходят из того, что от результатов этих переговоров будет зависеть новый мировой порядок, заявил в разговоре РИА Новости генеральный секретарь турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

«Я считаю, что позитивное настроение в ряде СМИ и социальных сетях по поводу телефонных переговоров лидеров США и РФ немного преждевременное. Не стоит воспринимать телефонные переговоры двух мировых лидеров как решение всех вопросов по Украине», — сказал он.

По его словам, будет сделано всё возможное, чтобы оказать давление на Россию в ходе переговоров. Вместе с тем Перинчек выразил надежду, что в регионе удастся восстановить мир.