Останутся дома: Зеленского и Ермака не взяли на переговоры в Саудовскую Аравию
WP: Зеленский и Ермак не будут участвовать в переговорах в Саудовской Аравии
Глава киевского режима Владимир Зеленский и его помощник Андрей Ермак не примут участия в важнейших переговорах по Украине, которые состоятся в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на источник.
Встреча между высокопрофильными представителями США и России пройдёт в Эр-Рияде, однако украинская сторона не будет учувствовать в переговорах, которые состоятся 18 февраля.
Однако ранее Трамп заявил, что США готовы привлечь Владимира Зеленского к переговорам между Вашингтоном и Москвой по урегулированию кризиса на Украине. Также глава Белого дома отметил, что в Саудовской Аравии в скором времени может произойти встреча с Владимиром Путиным.