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Регион
17 февраля, 03:49

Останутся дома: Зеленского и Ермака не взяли на переговоры в Саудовскую Аравию

WP: Зеленский и Ермак не будут участвовать в переговорах в Саудовской Аравии

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его помощник Андрей Ермак не примут участия в важнейших переговорах по Украине, которые состоятся в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на источник.

Встреча между высокопрофильными представителями США и России пройдёт в Эр-Рияде, однако украинская сторона не будет учувствовать в переговорах, которые состоятся 18 февраля.

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Однако ранее Трамп заявил, что США готовы привлечь Владимира Зеленского к переговорам между Вашингтоном и Москвой по урегулированию кризиса на Украине. Также глава Белого дома отметил, что в Саудовской Аравии в скором времени может произойти встреча с Владимиром Путиным.

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Артём Гапоненко
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