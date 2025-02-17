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Регион
16 февраля, 23:22

Трамп обещал позвать Зеленского на переговоры по Украине

Трамп обещал привлечь Зеленского к переговорам США и РФ по Украине

Администрация США готова привлечь Владимира Зеленского к переговорам между Вашингтоном и Москвой по урегулированию кризиса на Украине. Об этом в воскресенье заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

«Он будет привлечён. Да», — коротко ответил Трамп на вопрос о том, будет ли Зеленский участвовать в консультациях.

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Ранее Дональд Трамп сообщил, что встреча с Владимиром Путиным, президентом России, может произойти в скором времени в Саудовской Аравии. Комментируя вопросы журналистов, он подчеркнул, что конкретная дата встречи пока не определена. Известно, что делегация из США уже отправилась в Саудовскую Аравию, а также туда прибыли представители киевского режима, чтобы подготовить визит Зеленского. По предварительным сведениям, встреча делегаций может состояться в Эр-Рияде 18 февраля.

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kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
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