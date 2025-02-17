Боевые действия на Украине ещё продолжаются, однако конфликт фактически завершён. Москва победила силы НАТО. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«Де-факто конфликт на Украине закончен. Трамп не заявлял об этом прямо, но общими усилиями американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться. Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО», — говорится в публикации.

По словам журналистов, многие государства справедливо согласятся, что Россия победила противника. Тем временем США будут сокращать помощь Украине и переложат это бремя на плечи Евросоюза. В таком варианте Европе не хватит ресурсов, чтобы снабжать Незалежную для продолжения конфликта. А без оружия Киев теряет право голоса в переговорах между Москвой и Вашингтоном.