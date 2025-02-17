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Регион
17 февраля, 05:25
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В США заявили об окончании конфликта на Украине

TNI: Конфликт на Украине фактически завершился победой России

Боевые действия на Украине ещё продолжаются, однако конфликт фактически завершён. Москва победила силы НАТО. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

«Де-факто конфликт на Украине закончен. Трамп не заявлял об этом прямо, но общими усилиями американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться. Более того, русские победили Украину, а значит, Москва победила и НАТО», — говорится в публикации.

По словам журналистов, многие государства справедливо согласятся, что Россия победила противника. Тем временем США будут сокращать помощь Украине и переложат это бремя на плечи Евросоюза. В таком варианте Европе не хватит ресурсов, чтобы снабжать Незалежную для продолжения конфликта. А без оружия Киев теряет право голоса в переговорах между Москвой и Вашингтоном.

Трамп обещал позвать Зеленского на переговоры по Украине
Трамп обещал позвать Зеленского на переговоры по Украине

Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой уже 18 февраля в Саудовской Аравии. Этот вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора между Путиным и главой Белого дома. Отмечается, что Штаты сначала хотят провести отдельные встречи с представителями РФ и Украины, а после организовать общие переговоры.

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Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Николай Рюмин
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