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Регион
17 февраля, 08:07

Глава Госдепа США уже прибыл в Саудовскую Аравию на пеговоры с РФ

Reuters сообщило о прибытии главы Госдепа Рубио в Саудовскую Аравию

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ, сообщает Reuters. Предполагается, также с ним прибыли советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.

Кто будет представлять РФ, пока официально неизвестно.

Саудовская Аравия намерена выступить в роли посредника на переговорах РФ и США
Саудовская Аравия намерена выступить в роли посредника на переговорах РФ и США

Напомним, о предстоящей встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии стало известно ранее. При этом, по информации Fox News, украинскую сторону туда не приглашали. А лидер США Дональд Трамп также анонсировал «скорую» встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Александра Вишнякова
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