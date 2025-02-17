Глава Госдепа США уже прибыл в Саудовскую Аравию на пеговоры с РФ
Reuters сообщило о прибытии главы Госдепа Рубио в Саудовскую Аравию
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ, сообщает Reuters. Предполагается, также с ним прибыли советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.
Кто будет представлять РФ, пока официально неизвестно.
Напомним, о предстоящей встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии стало известно ранее. При этом, по информации Fox News, украинскую сторону туда не приглашали. А лидер США Дональд Трамп также анонсировал «скорую» встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.