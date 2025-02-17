Глава Госдепа США уже прибыл в Саудовскую Аравию на пеговоры с РФ

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ, сообщает Reuters. Предполагается, также с ним прибыли советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.