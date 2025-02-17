Саудовская Аравия намерена выступить в роли посредника на переговорах РФ и США

Саудовская Аравия не просто предоставит российским и американским чиновникам площадку для переговоров, но и возьмет на себя роль посредника в этом важном процессе. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники, которые утверждают, что встреча состоится 18 февраля.

На переговорах США будут представлять высокопрофильные чиновники, включая госсекретаря Марко Рубио и помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца. Киев же не будет участвовать в этих встречах.

Саудовская Аравия уже зарекомендовала себя как важный партнёр США. Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд помог освободить американца Марка Фогеля из российской тюрьмы, а в 2017 году Трамп совершил свой первый зарубежный визит именно в Саудовскую Аравию.