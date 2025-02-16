Назван дедлайн Трампа для прекращения огня на Украине
Bloomberg: Администрация Трампа надеется на прекращение огня на Украине к Пасхе
Администрация американского президента Дональда Трампа проинформировала европейских официальных лиц о своих ожиданиях относительно установления перемирия на Украине. Белый дом рассчитывает, что режим прекращения огня будет установлен к Пасхе 20 апреля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Примечательно, что в 2025 году дата празднования Пасхи у католиков и христиан совпали.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии состоится встреча официальных должностных лиц России и США. Они намерены начать подготовку к предполагаемым переговорам президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги. При этом должности и имена чиновников, которые отправятся в Саудовскую Аравию, названы не были.
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