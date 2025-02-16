Назван дедлайн Трампа для прекращения огня на Украине

Администрация американского президента Дональда Трампа проинформировала европейских официальных лиц о своих ожиданиях относительно установления перемирия на Украине. Белый дом рассчитывает, что режим прекращения огня будет установлен к Пасхе 20 апреля. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Примечательно, что в 2025 году дата празднования Пасхи у католиков и христиан совпали.