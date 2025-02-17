Кремль пояснил, почему переговоры с США состоятся в Саудовской Аравии

Решение о проведении переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии было принято в связи с тем, что данное место устраивало обе стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«О Саудовской Аравии упоминал президент [США Дональд] Трамп, когда говорили о возможном месте для проведения возможной встречи на высшем уровне. В рамках понимания, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону было принято совместное решение», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.