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Регион
17 февраля, 10:20

Кремль пояснил, почему переговоры с США состоятся в Саудовской Аравии

Песков: Саудовская Аравия устраивает и российскую, и американскую стороны

Решение о проведении переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии было принято в связи с тем, что данное место устраивало обе стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«О Саудовской Аравии упоминал президент [США Дональд] Трамп, когда говорили о возможном месте для проведения возможной встречи на высшем уровне. В рамках понимания, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону было принято совместное решение», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Стало известно, кто отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с США от России
Стало известно, кто отправится в Саудовскую Аравию на переговоры с США от России

Напомним, уже завтра, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоятся переговоры делегаций РФ и США по конфликту на Украине. Однако Владимир Зеленский пока в них принимать участие не будет. Кроме того, лидер США Дональд Трамп также анонсировал «скорую» встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Мария Любицкая
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