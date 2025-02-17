Кремль пояснил, почему переговоры с США состоятся в Саудовской Аравии
Песков: Саудовская Аравия устраивает и российскую, и американскую стороны
Решение о проведении переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии было принято в связи с тем, что данное место устраивало обе стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«О Саудовской Аравии упоминал президент [США Дональд] Трамп, когда говорили о возможном месте для проведения возможной встречи на высшем уровне. В рамках понимания, что это место в целом устраивает и американскую сторону, и российскую сторону было принято совместное решение», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Напомним, уже завтра, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоятся переговоры делегаций РФ и США по конфликту на Украине. Однако Владимир Зеленский пока в них принимать участие не будет. Кроме того, лидер США Дональд Трамп также анонсировал «скорую» встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.
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