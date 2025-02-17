Молодые и зубастые против самых опытных: В ГД оценили политический вес посланников России и США на переговорах
Депутат Матвейчев назвал переговорщиков от США молодой и зубастой командой
В Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, пройдут переговоры России и США. Нашу страну на встрече в Эр-Рияде представят глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Это очень опытные переговорщики. А от США туда приедут глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Как оценил их в беседе с Life.ru депутат Государственной думы Олег Матвейчев, молодая, но зубастая команда. Парламентарий также раскрыл нам, какие сложности ждут этот диалог Москвы и Вашингтона.
С американской стороны приехала молодая команда. Очень молодая, зубастая, но в больших международных проектах и переговорах они, конечно, не принимали заметного участия. С нашей стороны, наоборот, едут крайне опытные переговорщики — два самых опытных дипломата, самые близкие к президенту люди, которые отвечают за все международные дела России. Это создаст определённую сложность на переговорах.
По словам Матвейчева, американская делегация вряд ли понимает специфику российско-украинских отношений, исторические тонкости и настоящую причину конфликта. Депутат не исключил, что у дипломатов из США «абсолютно ошибочные представления» на этот счёт. И первые раунды переговоров, скорее всего, будут посвящены «ликбезу»: Лаврову и Ушакову предстоит объяснить, почему и с чего всё началось, подкрепить всё документами и принятыми дипломатическими решениями.
Первые раунды переговоров, скорее всего, будут состоять из того, что наши руководители будут буквально учить эту молодёжь жизни... Американцам хочешь не хочешь придётся погрузиться в такую альтернативную реальность, о которой они сейчас не имеют представления. Все их нынешние представления сформированы газетами, причём газетами, поддерживавшими администрацию Байдена.
Олег Матвейчев не исключил, что в Вашингтоне имеют смутные представления о Минских соглашениях, Майдане, восьми годах обстрелов Донбасса, о количестве погибших от украинских пуль. Всё это им предстоит узнать. Поэтому депутат прогнозирует, что переговоры будут долгими.
«После этого им придётся донести всю эту информацию до Трампа, который тоже будет несказанно удивлён, узнав, что существует совершенно другой мир. И с этим миром придётся как-то мириться и принимать его во внимание. Если они не смогут этого сделать, есть риск, что все переговоры зайдут в тупик», — заключил собеседник Life.ru.
Напомним, о предстоящей встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии стало известно ранее. При этом, по информации Fox News, украинскую сторону туда не приглашали. От США в переговорах будут участвовать госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф, а от России — глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
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