Молодые и зубастые против самых опытных: В ГД оценили политический вес посланников России и США на переговорах

В Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, пройдут переговоры России и США. Нашу страну на встрече в Эр-Рияде представят глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Это очень опытные переговорщики. А от США туда приедут глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Как оценил их в беседе с Life.ru депутат Государственной думы Олег Матвейчев, молодая, но зубастая команда. Парламентарий также раскрыл нам, какие сложности ждут этот диалог Москвы и Вашингтона.

С американской стороны приехала молодая команда. Очень молодая, зубастая, но в больших международных проектах и переговорах они, конечно, не принимали заметного участия. С нашей стороны, наоборот, едут крайне опытные переговорщики — два самых опытных дипломата, самые близкие к президенту люди, которые отвечают за все международные дела России. Это создаст определённую сложность на переговорах. Олег Матвейчев Депутат Госдумы

По словам Матвейчева, американская делегация вряд ли понимает специфику российско-украинских отношений, исторические тонкости и настоящую причину конфликта. Депутат не исключил, что у дипломатов из США «абсолютно ошибочные представления» на этот счёт. И первые раунды переговоров, скорее всего, будут посвящены «ликбезу»: Лаврову и Ушакову предстоит объяснить, почему и с чего всё началось, подкрепить всё документами и принятыми дипломатическими решениями.

Первые раунды переговоров, скорее всего, будут состоять из того, что наши руководители будут буквально учить эту молодёжь жизни... Американцам хочешь не хочешь придётся погрузиться в такую альтернативную реальность, о которой они сейчас не имеют представления. Все их нынешние представления сформированы газетами, причём газетами, поддерживавшими администрацию Байдена. Олег Матвейчев Депутат Госдумы

Олег Матвейчев не исключил, что в Вашингтоне имеют смутные представления о Минских соглашениях, Майдане, восьми годах обстрелов Донбасса, о количестве погибших от украинских пуль. Всё это им предстоит узнать. Поэтому депутат прогнозирует, что переговоры будут долгими.