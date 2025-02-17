Лавров риторически ответил на вопрос об уступке территорий: С русскими людьми?

Глава МИД РФ Сергей Лавров риторически ответил на слова журналистов о возможности территориальных уступок Киеву. Он не понимает, как можно отдать земли, на которых живут русские люди.

«Вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно ещё уступить? Уступить-то как: с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?» — сказал он на пресс-конференции.

Напомним, Лавров возглавит делегацию России на завтрашних переговорах с США в Саудовской Аравии. Министр поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи.