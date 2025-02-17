Лавров риторически ответил на вопрос об уступке территорий: С русскими людьми?
Глава МИД РФ Сергей Лавров риторически ответил на слова журналистов о возможности территориальных уступок Киеву. Он не понимает, как можно отдать земли, на которых живут русские люди.
«Вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно ещё уступить? Уступить-то как: с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?» — сказал он на пресс-конференции.
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на завтрашних переговорах с США в Саудовской Аравии. Министр поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи.
Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что РФ, вероятно, придётся пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта на Украине. Он также ожидает от Москвы отказа от использования силы.
Life.ru