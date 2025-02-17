При образовании СССР советское руководство пошло на территориальные уступки Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

«Территориальные уступки тому, что называется Украина сейчас, были сделаны советским руководством при образовании Союза Советских Социалистических Республик», — отметил министр.

Он отметил, что обширные земли, которые русские люди осваивали на протяжении веков, строя на них города, заводы, порты и развивая промышленность, были переданы УССР по причинам, ранее озвученным президентом РФ Владимиром Путиным.