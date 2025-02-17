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17 февраля, 11:31
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Лавров: Советский Союз сделал Украине территориальные уступки

При образовании СССР советское руководство пошло на территориальные уступки Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

«Территориальные уступки тому, что называется Украина сейчас, были сделаны советским руководством при образовании Союза Советских Социалистических Республик», — отметил министр.

Он отметил, что обширные земли, которые русские люди осваивали на протяжении веков, строя на них города, заводы, порты и развивая промышленность, были переданы УССР по причинам, ранее озвученным президентом РФ Владимиром Путиным.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поделился своими ожиданиями от переговоров с США, которые состоятся уже завтра, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии. Он уточнил, что ему крайне интересно услышать мнения своих американских коллег на предстоящей встрече.

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Life.ru

Мария Любицкая
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