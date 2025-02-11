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Регион
11 февраля, 12:25

В Крыму напомнили Трампу об историческом названии Украины

Общественник Чегринец: Трамп должен помнить, что Украина именовалась Малороссией

Президент США Дональд Трамп, стремящийся разрешить конфликт на Украине, должен осознавать, что будущее этой страны тесно связано с Россией. В прошлом данный регион именовался Малороссией, напомнил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Ведь не зря в прошлом нынешняя территория Украины носила название именно Малороссия», — приводит РИА «Новости» его слова.

Он также отметил, что статус независимой страны Украина получила совершенно незаслуженно, что является результатом ряда исторических просчетов, включая предательство со стороны последнего руководства СССР, подытожил Чегринец.

Американист назвал дату, когда США представят конкретные предложения по Украине
Американист назвал дату, когда США представят конкретные предложения по Украине

Ранее СМИ сообщили, что спецпосланник Трампа в ближайшие недели представит план по Украине. Кит Келлог намерен собрать ключевую информацию на Мюнхенской конференции по безопасности, а также во время визитов в Киев и европейские столицы.

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Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Наталья Демьянова
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