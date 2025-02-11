Президент США Дональд Трамп, стремящийся разрешить конфликт на Украине, должен осознавать, что будущее этой страны тесно связано с Россией. В прошлом данный регион именовался Малороссией, напомнил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Ведь не зря в прошлом нынешняя территория Украины носила название именно Малороссия», — приводит РИА «Новости» его слова.

Он также отметил, что статус независимой страны Украина получила совершенно незаслуженно, что является результатом ряда исторических просчетов, включая предательство со стороны последнего руководства СССР, подытожил Чегринец.