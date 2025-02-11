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Регион
11 февраля, 11:53

Американист назвал дату, когда США представят конкретные предложения по Украине

Эксперт Дудаков: США представят предложения по Украине на Мюнхенской конференции

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, многие эксперты упустили из виду одну важную деталь, уверен американист Малек Дудаков. Он обратил внимание, что глава Белого дома зачастую исходит из своей собственной логики в вопросе Украины, хотя важно учитывать позицию РФ.

В связи с этим эксперт призвал не воспринимать заявления Трампа слишком буквально. По его словам, важно дождаться Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 14 февраля. Там позицию США по Украине представят вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

«С их стороны, я думаю, мы услышим определённые предложения по украинскому направлению, возможно, они уже озвучат то, идут ли переговоры, как они проходят и в каком виде, какие условия, скажем, уже могут обсуждаться, а какие были, допустим, отвергнуты Россией, и поэтому их придётся корректировать», — приводит слова политолога «Царьград».

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Ранее СМИ сообщили, что спецпосланник Трампа в ближайшие недели представит план по Украине. Кит Келлог намерен собрать ключевую информацию на Мюнхенской конференции по безопасности, а также во время визитов в Киев и европейские столицы. Его цель — убедить европейских лидеров взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности для поддержки мирного соглашения.

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Shutterstock / FOTODOM / Orhan Cam

Борис Эльфанд
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