Американист назвал дату, когда США представят конкретные предложения по Украине

Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, многие эксперты упустили из виду одну важную деталь, уверен американист Малек Дудаков. Он обратил внимание, что глава Белого дома зачастую исходит из своей собственной логики в вопросе Украины, хотя важно учитывать позицию РФ.

В связи с этим эксперт призвал не воспринимать заявления Трампа слишком буквально. По его словам, важно дождаться Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 14 февраля. Там позицию США по Украине представят вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

«С их стороны, я думаю, мы услышим определённые предложения по украинскому направлению, возможно, они уже озвучат то, идут ли переговоры, как они проходят и в каком виде, какие условия, скажем, уже могут обсуждаться, а какие были, допустим, отвергнуты Россией, и поэтому их придётся корректировать», — приводит слова политолога «Царьград».