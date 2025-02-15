Келлог заявил, что России придётся пойти на уступки для завершения конфликта
Кит Келлог. Обложка © X / Keith Kellogg
Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что России, возможно, придётся пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта на Украине. Он также ожидает от РФ отказа от использования силы.
«Мой взгляд, придётся пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», — сказал спецпосланник.
Также Келлог допустил, что европейские страны могут не присутствовать на мирных переговорах, но их интересы будут учтены.
Ранее Келлог заявил, что США могут вскоре завершить разработку своего плана мирного разрешения конфликта в Украине, возможно, в течение нескольких недель или даже дней. Он отметил, что ориентируется на президента страны, который известен своей способностью быстро принимать решения.