Келлог заявил, что России придётся пойти на уступки для завершения конфликта

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что России, возможно, придётся пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта на Украине. Он также ожидает от РФ отказа от использования силы.

«Мой взгляд, придётся пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», — сказал спецпосланник.

Также Келлог допустил, что европейские страны могут не присутствовать на мирных переговорах, но их интересы будут учтены.