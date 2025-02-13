В Пентагоне заявили, что не требуют уступок от РФ для переговоров по Украине

Для начала переговоров по украинскому конфликту не требуется уступок от России. Такое заявление сделал шеф Пентагона Пит Хегсет.

«Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от [президента РФ] Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен [идти навстречу] — я отвергаю», — указал глава Пентагона на пресс-конференции в Брюсселе.