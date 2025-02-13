В Пентагоне заявили, что не требуют уступок от РФ для переговоров по Украине
Шеф Пентагона Хегсет: Уступки РФ не нужны для начала переговоров по Украине
Для начала переговоров по украинскому конфликту не требуется уступок от России. Такое заявление сделал шеф Пентагона Пит Хегсет.
«Аргумент о том, что для начала переговоров сейчас нужны уступки от [президента РФ] Владимира Путина, иначе в противном случае президент США не должен [идти навстречу] — я отвергаю», — указал глава Пентагона на пресс-конференции в Брюсселе.
Хегсет добавил, что по итогам переговоров об урегулировании ни РФ, ни Украина не получат всего, чего желают.
Напомним, что накануне состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа разговор президентов РФ и США. Лидеры обсуждали Украину. Хозяин Белого дома отметил, что спор нужно решить мирно. Путин же напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. В Кремле отметили, что Украина так или иначе будет участвовать в урегулировании кризиса. Однако будет происходить и российско-американский диалог. Кроме того, были названы две возможные даты прекращения огня на Украине — обе даты значимые для России.