Названы две возможные даты прекращения огня на Украине

Россия и Украина могут заключить мирное соглашение весной 2025 года. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут добиться прекращения огня к Пасхе, которую и православная, и католическая церкви будут отмечать 20 апреля. Представитель Киева также допустил заключение соглашения ко Дню Победы, который в РФ отмечается 9 мая.