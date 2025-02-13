Названы две возможные даты прекращения огня на Украине
FT: Трамп и Путин могут добиться урегулирования на Украине к Пасхе или к 9 Мая
Россия и Украина могут заключить мирное соглашение весной 2025 года. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По его словам, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут добиться прекращения огня к Пасхе, которую и православная, и католическая церкви будут отмечать 20 апреля. Представитель Киева также допустил заключение соглашения ко Дню Победы, который в РФ отмечается 9 мая.
«Путин захочет [заключить соглашение] в такой знаменательный день», — добавил собеседник издания.
Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и американским лидером, их беседа длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали Украину. Глава РФ напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также Путин пригласил Трампа в Москву. В Кремле отметили, что положительно оценивают позицию новой администрации США и готовы быстро организовать встречу на территории РФ.
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