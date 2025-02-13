Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 15:03

Названы две возможные даты прекращения огня на Украине

FT: Трамп и Путин могут добиться урегулирования на Украине к Пасхе или к 9 Мая

Россия и Украина могут заключить мирное соглашение весной 2025 года. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут добиться прекращения огня к Пасхе, которую и православная, и католическая церкви будут отмечать 20 апреля. Представитель Киева также допустил заключение соглашения ко Дню Победы, который в РФ отмечается 9 мая.

«Путин захочет [заключить соглашение] в такой знаменательный день», — добавил собеседник издания.

В Кремле рассказали о проработке встречи Путина и Трампа
В Кремле рассказали о проработке встречи Путина и Трампа

Напомним, что накануне состоялся телефонный разговор между Путиным и американским лидером, их беседа длилась почти полтора часа. Стороны обсуждали Украину. Глава РФ напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также Путин пригласил Трампа в Москву. В Кремле отметили, что положительно оценивают позицию новой администрации США и готовы быстро организовать встречу на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Igor Bukhlin

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar