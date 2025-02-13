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Регион
13 февраля, 16:14

«Он нам нужен»: Генсек НАТО неожиданно высказался о Путине

Генсек НАТО Рютте назвал Путина сильным переговорщиком

Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Путин. Фото © TACC / EPA, © Life.ru

Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Путин. Фото © TACC / EPA, © Life.ru

Президент России Владимир Путин является сильным переговорщиком, который необходим для достижения мирного соглашения по конфликту на Украине. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.

«У меня было много встреч с ним в моей прошлой роли в 2010–2014 годах. Он сильный переговорщик. Если мы хотим мирную сделку, то он нам нужен», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Кроме того, Рютте неожиданно признался, что НАТО никогда не обещала Украине членство в альянсе по итогам мирных переговоров с РФ.

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Напомним, что накануне состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа разговор президентов РФ и США. Лидеры обсуждали Украину. Хозяин Белого дома отметил, что спор нужно решить мирно. Путин же напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также были названы две возможные даты прекращения огня на Украине — обе даты значимые для России.

Дарья Нарыкова
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