«Он нам нужен»: Генсек НАТО неожиданно высказался о Путине

Президент России Владимир Путин является сильным переговорщиком, который необходим для достижения мирного соглашения по конфликту на Украине. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.

«У меня было много встреч с ним в моей прошлой роли в 2010–2014 годах. Он сильный переговорщик. Если мы хотим мирную сделку, то он нам нужен», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.