«Он нам нужен»: Генсек НАТО неожиданно высказался о Путине
Генсек НАТО Рютте назвал Путина сильным переговорщиком
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Путин. Фото © TACC / EPA, © Life.ru
Президент России Владимир Путин является сильным переговорщиком, который необходим для достижения мирного соглашения по конфликту на Украине. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.
«У меня было много встреч с ним в моей прошлой роли в 2010–2014 годах. Он сильный переговорщик. Если мы хотим мирную сделку, то он нам нужен», — подчеркнул генсек Североатлантического альянса на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Кроме того, Рютте неожиданно признался, что НАТО никогда не обещала Украине членство в альянсе по итогам мирных переговоров с РФ.
Напомним, что накануне состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа разговор президентов РФ и США. Лидеры обсуждали Украину. Хозяин Белого дома отметил, что спор нужно решить мирно. Путин же напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Также были названы две возможные даты прекращения огня на Украине — обе даты значимые для России.