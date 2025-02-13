В Польше рассказали о преимуществах Путина на переговорах с Трампом

Польский аналитик Анна Мария Дынер в эфире радиостанции TOK FM указала на преимущества и возможные риски, которые могут возникнуть для Кремля в ходе общения с Трампом.

По ее мнению, российский лидер Владимир Путин будет ощущать уверенность на переговорах, благодаря успешным операциям российских вооружённых сил в зоне специальной военной операции и наличию ресурсов для их продолжения.

«Ещё одним плюсом для Путина является стремление Вашингтона найти решение украинского конфликта. Поэтому президент США, скорее всего, не станет выдвигать слишком жесткие требования к России, если она продемонстрирует готовность к компромиссу», — отметила Дынер.