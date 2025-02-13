В Польше рассказали о преимуществах Путина на переговорах с Трампом
Tok FM: У России есть сильные и слабые стороны на переговорах с США
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Польский аналитик Анна Мария Дынер в эфире радиостанции TOK FM указала на преимущества и возможные риски, которые могут возникнуть для Кремля в ходе общения с Трампом.
По ее мнению, российский лидер Владимир Путин будет ощущать уверенность на переговорах, благодаря успешным операциям российских вооружённых сил в зоне специальной военной операции и наличию ресурсов для их продолжения.
«Ещё одним плюсом для Путина является стремление Вашингтона найти решение украинского конфликта. Поэтому президент США, скорее всего, не станет выдвигать слишком жесткие требования к России, если она продемонстрирует готовность к компромиссу», — отметила Дынер.
Среди слабых сторон она упомянула риск введения более жестких антироссийских санкций в случае, если попытки Трампа по урегулированию ситуации не увенчаются успехом.
Напомним, вчера, 12 февраля, состоялся первый после переизбрания Трампа разговор президентов РФ и США. Лидеры обсуждали Украину. Американский глава отметил, что спор нужно решить мирно. Путин же напомнил, что необходимо искоренить первоисточник всех проблем и согласился, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.