Контакты близкого уровня. Россия и США начали переговоры до потери украинского пульса Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о внешних и внутренних особенностях российско-американского диалога. 12 февраля, 21:02 Между президентами России и США состоялся позитивный разговор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Процесс российско-американских переговоров о завершении украинского конфликта наконец-то начался. И речь идёт не о каких-то формальных дискуссиях ради дискуссий (что уже было бы прогрессом, учитывая, что Джозеф Байден отказывался встречаться с российским лидером).

Сначала Трамп, по его словам, связался с Владимиром Путиным и обстоятельно поговорил с ним по Украине (Кремль эту информацию не подтвердил, но и не опроверг). Затем в Россию прилетел спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. И, по информации телеканала Fox News, он на протяжении нескольких часов вёл переговоры не абы с кем, а лично с Владимиром Путиным.

А затем 12 февраля состоялся второй (по версии американской стороны) разговор между российским и американским лидерами.

— У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы, — заявил Трамп.

В переводе с дипломатического на русский это означает, что за время между переговорами президентов и визитом Уиткоффа (либо между инаугурацией Трампа и визитом — до инаугурации никаких сущностных дискуссий не велось) рабочие группы переговорщиков смогли добиться определённого результата. Как минимум приблизились к неким общим знаменателям, в результате чего и стала возможна встреча между Уиткоффом и Путиным. Либо (если Fox News говорит неправду) с кем-то из помощников президента — очная встреча, ради которой можно было бы лететь в Москву. И поскольку эта встреча оказалась тоже успешной, Трамп созвонился с Путиным уже напрямую.

И своего рода свидетельством удачного окончания переговоров стал прощальный подарок российской стороны. Вместе с Уиткоффом в США вернулся Марк Фогель — осуждённый за наркоторговлю гражданин США, которого Россия решила помиловать. Причём он не просто вернулся в Вашингтон, а пришёл на встречу с Трампом.

Обмотанный американским флагом, с банкой пива в руке (хорошо хоть без косяка в зубах), Фогель на камеру поблагодарил за своё освобождение Дональда Трампа — и, как ни странно, Владимира Путина. То есть никаких рассказов о злобных русских, о пытках, о несправедливости — нет, всё было сделано максимально комплиментарно в адрес Москвы. Что ещё раз показывает: переговоры идут успешно и стороны демонстрируют крайнюю степень взаимной вежливости.

На фоне американских демонстраций Москва происходящее комментировала скупо. Но отнюдь не потому, что России нечего сказать. В МИД объясняют свой подход к освещению происходящего отличным от американцев.

— Как вы понимаете, дипломатические и иные контакты любят тишину. В течение последних нескольких недель задавалось много вопросов на разных уровнях, в том числе пресс-секретарю президента Пескову. Он отвечал, то, что можно было отвечать о том, что контакты есть, они продолжаются. Результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас другой подход к договорённостям, которые достигаются… Для эффективной дипломатии мы предпочитаем соблюдать договорённости о конфиденциальности, — объяснил глава МИД РФ Сергей Лавров.

И осторожность Москвы можно понять. Все прекрасно понимают, что у российско-американских переговоров очень много противников. Украинцы (догадывающиеся, что сделка будет заключена за их счёт), европейцы (опасающиеся, что послевоенная Россия не забудет и не простит их поддержку киевского режима), демократы в США (осознающие, что именно их Трамп сделает виновными в том, что сделка была неидеальной, и именно они будут отвечать за миллиарды долларов американских налогоплательщиков, потраченных на украинскую авантюру).

Все эти силы сейчас пытаются максимально дискредитировать или сорвать переговорный процесс — и чем больше в нём конфиденциальности, тем сложнее им это сделать.

К тому же Россия не хочет пиарить процесс, который может и не привести к успеху. Не хочет демонстрировать свою крайнюю заинтересованность и надежду на переговоры. Да, на первый взгляд всё идёт очень хорошо. Путин пригласил Трампа на 9 Мая в Москву (а публично озвученное приглашение обычно означает, что оно заранее согласовано и будет принято). Да и Трамп дал понять, что он готов посетить российскую столицу. «Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга», — пояснил он. Однако, несмотря на все общие знаменатели и сближение, Москва и Вашингтон, судя по всему, пока не могут продвинуться в решении двух ключевых вопросов.

Во-первых, в вопросе территориальном. России нужно как минимум освобождение всех её конституционных территорий — то есть оккупированных Украиной городов Херсон, Запорожье, Славянск и т.п. Сделка, предусматривающая сохранение режима оккупации (например, предлагаемая Штатами заморозка конфликта), будет противоречить российской Конституции.

Однако непонятно, каким образом американцы будут выполнять это российское требование. Они, очевидно, не смогут заставить Киев вывести войска из условного Херсона, который Украина считает своей территорией. Тем более они не могут заставить это сделать Владимира Зеленского, который не является полной и безусловной американской марионеткой.

США понимают всё это, поэтому убеждают Москву согласиться лишь на прекращение огня по линии соприкосновения. Россия на такое не готова. И эта разность в позициях даже была отражена в российском пересказе диалога Путина и Трампа.

— Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров, — обозначил подходы пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Во-вторых, в вопросе нейтральности. США согласны на то, чтобы Украина не входила в НАТО, однако они не собираются отказываться от украинско-западного военного сотрудничества. А Москву это категорически не устраивает, ведь, по сути, между тесным военно-политическим сотрудничеством с НАТО и членством в НАТО практически нет никакой разницы (как уже показала история Швеции).

По сути, у первого вопроса есть одно-единственное решение — затяжка переговорного процесса вкупе с принципиальным отказом США от эскалации и усиления поддержки киевского режима. Без эскалации и усиления Россия сама заберёт своё, и чем меньше будет поддержка Западом Украины, тем быстрее заберёт.

Что же до сотрудничества Украины со странами НАТО, то тут есть уже два выхода. Либо США должны будут принять российские условия (признавая тем самым постсоветское пространство зоной российских интересов), либо Российская армия должна настолько сократить украинскую территорию, что её сотрудничество с Западом уже не будет представлять такую угрозу для российской безопасности.

А это тоже требует затяжки переговорного процесса. Который, видимо, будет идти до потери украинского пульса. На котором тоже нужно держать руку — поэтому Трамп после диалога с Путиным позвонил Зеленскому для того, чтобы рассказать о достигнутых соглашениях и понимании. Не посоветоваться, не спросить разрешения — просто информировать.

Авторы Геворг Мирзаян