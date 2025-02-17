Украина могла бы использовать «территориальные уступки» для того, чтобы устроить резню. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с сербским коллегой Марко Джуричем.

«Знаете, по-моему, здесь пусть те, кто фантазирует о том, как Соединённые Штаты могут помочь в урегулировании, а мы не скрываем, что такое содействие вполне может быть, тем более, что США играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала», — пояснил министр, отметив, что экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «формировала правительство путчистов за несколько дней до госпереворота».