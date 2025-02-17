Лавров: Киев может использовать «территориальные уступки» для резни
Украина могла бы использовать «территориальные уступки» для того, чтобы устроить резню. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с сербским коллегой Марко Джуричем.
«Знаете, по-моему, здесь пусть те, кто фантазирует о том, как Соединённые Штаты могут помочь в урегулировании, а мы не скрываем, что такое содействие вполне может быть, тем более, что США играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала», — пояснил министр, отметив, что экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд «формировала правительство путчистов за несколько дней до госпереворота».
Лавров призвал сначала разобраться в истории вопроса. В частности, посмотреть, почему на Украине запретили русский язык во всех сферах жизни, каноническую УПЦ, что является грубейшим нарушением многочисленных конвенций и первой статьи Устава ООН. Кроме того, необходимо разобраться, почему никто не вспоминает о правах человека, закреплённых в указанном документе, отметил глава МИД РФ. По его словам, про территориальные уступки говорят лишь для дальнейшего уничтожения российских граждан.
Также в ходе пресс-конференции Сергей Лавров заявил, советское руководство при образовании СССР пошло на территориальные уступки Украине. По словам главы МИД РФ, Незалежной были переданы обширные земли, которые русские люди осваивали на протяжении веков. Также министр заявил, что не понимает, как можно сейчас отдать земли, на которых живут русские люди.
Life.ru